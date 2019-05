Sky - Napoli-Inter, le probabili scelte di Ancelotti: in avanti Insigne più di Mertens, rientro importante in difesa

Probabili formazioni Napoli - Inter - Domenica alle ore 20.30 il Napoli andrà di scena allo stadio San Paolo contro l'Inter in un match valevole per la penultima giornata di campionato. Si tratta di una gara che preannuncia spettacolo oltre che equilibrio, con Carlo Ancelotti che si affiderà alla miglior formazione possibile per aumentare ancora di più il distacco dai nerazzurri.

Napoli - Inter, le probabili scelte di Carlo Ancelotti

Stando a quanto riportato da Sky Sport, tra i pali ci sarà ancora Alex Meret, protetto da una linea a quattro composta da Malcuit, Albiol, Koulibaly e Ghoulam. In mezzo al campo spazio ad Allan e Fabian Ruiz, con Callejon e Zielinski larghi sulle due corsie. In avanti, invece, accanto a Milik, nonostante le condizioni fisiche non al top dopo gli ultimi problemi patiti in settimana, ci sarà Lorenzo Insigne.

