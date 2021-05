Ultime calcio - Per l'ultima gara di campionato contro l'Hellas, Rino Gattuso non ha intenzione di rivoluzionare la formazione da mandare in campo. Secondo Sky Sport, ci sono soltanto due dubbi: il primo a centrocampo, ballottaggio Demme-Bakayoko. Il secondo in attacco con Politano o Lozano:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Demme/Bakayoko; Politano/Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen