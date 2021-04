Sky - Napoli-Crotone, le ultime sulle formazioni: confermato il tandem Osimhen-Mertens, in difesa ritorna Di Lorenzo [GRAFICO]

Napoli - Ecco le probabili formazioni di Sky per Napoli-Crotone. Non mancano le novità negli azzurri

Napoli, Mertens e Osimhen dal 1'

Nella sfida tra Belgio e Repubblica Ceca la ‘notizia’ è stata quella relativa a Mertens: l’attaccante del Napoli è stato costretto al cambio e precauzionalmente non è sceso in campo contro la Bielorussia. Il problema è stato smaltito e Dries giocherà alle spalle di Osimhen. In porta torna Meret. A destra torna Di Lorenzo che aveva saltato per squalifica la sfida contro la Roma. Ad essere fermato dal giudice sportivo, questa volta è Koulibaly.

Crotone, Luperto e Ounas in gruppo

Un paio di dubbi in casa Crotone: di sicura c’è la squalifica di Petriccione con Zanellato che agirà da interno al fianco di Benali. Non convocato Reca, a sinistra ci sarà Molina. Sulla destra ballottaggio tra Pedro Pereira e Rispoli. Luperto e Ounas sono recuperati e l'idea è quella di rilanciarli subito. Messias quindi agirà alle spalle del duo formato da Simy e dall'ex Napoli e Cagliari.