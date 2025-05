Sky - Buongiorno e Lobotka recupero difficile in vista del Cagliari

Secondo quanto riferisce Sky Sport, per la sfida contro il Cagliari in programma venerdì allo stadio Maradona, Antonio Conte difficilmente avrà a disposizione Alessandro Buongiorno e Stanislav Lobotka. Il difensore italiano è alle prese con una tendinopatia all'adduttore, mentre il centrocampista slovacco ha una distorsione alla caviglia destra.

Vi riportiamo le parole dell'inviato Massimo Ugolini.

Il Napoli è davvero a un passo dal sogno scudetto. Nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, la squadra è riuscita a restare in vetta grazie a una tenuta costante, anche nei momenti più complessi.

Basta guardare le ultime nove partite – le “finali” prima della decima, la più importante – per rendersi conto di come, pur tra infortuni e assenze pesanti, il gruppo abbia mantenuto una media punti in linea con la prima parte della stagione.

Tra le assenze più pesanti, quelle di Alessandro Buongiorno e Stanislav Lobotka.

Il difensore è fermo per una tendinopatia, mentre il centrocampista slovacco è alle prese con una distorsione alla caviglia. Entrambi restano fortemente in dubbio per la sfida di venerdì contro il Cagliari. I tempi sono stretti, e vederli in campo appare oggi molto difficile. A Castel Volturno si lavora giorno e notte per tentare almeno un recupero in extremis, magari per la panchina, ma le notizie che filtrano non sono incoraggianti.

Gli infortuni richiedono uno stop non breve, e tutto sarà più chiaro con i prossimi bollettini medici ufficiali. Non va dimenticato un altro aspetto importante: in panchina non ci sarà Antonio Conte. Un'assenza non di poco conto, soprattutto per il suo impatto emotivo e tattico sulla squadra. La sua capacità di trasmettere motivazioni e indicazioni ai giocatori in tempo reale è un valore aggiunto che mancherà.

Eppure, nonostante tutto, il Napoli continua a superare ogni ostacolo. Questa rincorsa allo scudetto è stata segnata da ostacoli continui, ma anche da una risposta di squadra matura e compatta. L'obiettivo è lì, a portata di mano. Intanto, un’ultima curiosità. Ieri Antonio Conte ha invitato tutti alla calma, chiedendo di non tirare fuori bandiere, vessilli e numeri scaramantici come il “4”, chiaro riferimento al possibile quarto scudetto.

E la città ha risposto con compostezza: poche bandiere, molta concentrazione. Ma l’entusiasmo è palpabile. Online, oltre 400.000 persone si sono messe in fila per acquistare un biglietto. Il Maradona sarà esaurito. E ora, per il Napoli, iniziano tre giorni decisivi per preparare al meglio quella che potrebbe essere l’ultima e più dolce battaglia della stagione.