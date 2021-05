Sky - Napoli-Cagliari, la probabile formazione: Gattuso conferma l'attacco, si rivedono dal 1' Fabian Ruiz e Manolas

Il Napoli continua la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri hanno agganciato il terzo posto e domani alle ore 15 ospiteranno il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona.

Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito:

"L'allenatore del Napoli dovrebbe cambiare poco rispetto alla vittoria di Torino. In particolare in attacco, dove è difficile togliere i quattro interpeti. Le ali quindi saranno Insigne a sinistra e Politano a destra, trequartista Zielinski e punta Osimhen. Qualche novità potrebbe esserci in difesa e a centrocampo. Nella coppia di centrocampisti dovrebbe tornare dal primo minuto Fabian Ruiz al posto di Bakayoko, che aveva sbloccato la partita contro il Torino. Al fianco dello spagnolo, confermato Demme. In difesa la novità dovrebbe essere quella di Manolas al fianco di Koulibaly.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen".