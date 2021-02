Sky, Napoli-Benevento, le ultime: out ancora Osimhen, Gattuso spera in un recupero a centrocampo. Inzaghi perde Glik

Napoli Calcio - La redazione di Sky, attraverso il proprio sito, rivela le ultime sul Napoli e il Benevento:

Osimhen

Il trauma cranico riportato settimana scorsa ha tenuto fuori Osimhen dalla gara contro il Granada che è costato al Napoli l'eliminazione dall'Europa League. Il nigeriano non ha ancora smalitito il problema e con ogni probabilità non sarà a disposizione per la sfida tutta campana con il Benevento. Uomini contati quindi per Gattuso che spera nel recupero di Demme. Mertens non ha ancora un buon minutaggio nelle gambe. Possibile quindi che in attacco possano giocare Politano e Insigne e che si ricorra ancora alla difesa a 3 vista giovedì. Per il Benevento, squalificato Kamil Glik si apre un buco nella difesa della squadra di Pippo Inzaghi. Candidato numero uno per rimpiazzare il polacco, e affiancare Tuia, è Luca Caldirola che era sceso nelle gerarchie difensive dopo essere tornato dall'infortunio. In infermeria resta Iago Falque ma occhio anche alle condizioni di Improta che non è al meglio. Pronto nel caso Viola che agirebbe sulla trequarti al fianco di Caprari.