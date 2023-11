Sky - Napoli, Anguissa non è ancora rientrato dagli impegni con la nazionale

Ultime notizie Serie A - Si avvicina l'esordio al ritorno in azzurro del tecnico Walter Mazzarri, che domani presenterà in conferenza stampa Atalanta-Napoli. Prima gara dopo la sosta e prima volta in panchina per il neo tecnico azzurro nella stagione 2023/2024. Intanto, oggi seduta mattutina degli azzurri a cui non ha partecipato - secondo quanto scritto da Sky Sport - Zambo Anguissa:

"Meret, Zielinski e Osimhen hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo e una parte in palestra. Il nigeriano sta sempre meglio ed è sulla via del recupero. Ma, intanto, si ferma Lindstrom: lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro per lui. Il punto completo: Anguissa non è ancora rientrato, mentre per Zielinski c'è da gestire il minutaggio".