Sky - Napoli al lavoro per programmare la settimana: si valuta ipotesi ritiro e rifinitura al San Paolo

Ultime notizie calcio Napoli - La settimana che è appena iniziato avrà un gusto particolare per i tifosi del Napoli e per tutti gli italiani dal momento che nel fine settimana all'orizzonte ripartirà il calcio nostrano con la Coppa Italia. Gli azzurri stanno studiando come organizzare e programmare questa settimana molto delicata dal momento che stanno valutando se andare in ritiro in quel di Castel Volturno o meno alla vigilia della partita e se sia il caso di effettuare la rifinitura, nella giornata di venerdì prossimo, nella location del San Paolo. A riferire la notizia sono i colleghi di Sky Sport.

San Paolo Napoli