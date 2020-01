Sky, Modugno: "Ecco le cifre dell'accordo Lobotka-Napoli, domani ancora Di Lorenzo centrale con Ospina in porta"

Ultimissime calcio Napoli - Francesco Modugno, inviato alla stazione di Afragola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel corso dello speciale calciomercato. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24:

"Napoli partito in treno da qui, quasi arrivato a Roma. Lobotka? 20 milioni più 4 di bonus le cifre dell'accordo, arriva stasera in Italia e domani sosterrà le visite mediche. Il Napoli ha così due play e completa il gioco delle coppie a centrocampo. Per Napoli-Lazio, confermata la stessa squadra che ha perso con l'Inter: confermata quella squadra, con un'unica novità ed è Ospina al posto di Meret neanche convocato. Allan e Zielinski con Fabian centrale in attesa di Demme e Lobotka, davanti Callejon-Milik-Insigne. Di Lorenzo sarà ancora il centrale di difesa".