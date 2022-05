Sky - Mazzarri a rischio esonero: i nomi dei sostituti

Serie A - Walter Mazzarri a rischio esonero a Cagliari. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale dove ha fatto il punto della situazione dell'allenatore che potrebbe essere sollevato dall'incarico in queste ore.

"Per sostituire Mazzarri (a cui ancora non è stata comunicata la volontà della società di provare a cambiare), il Cagliari pensa a due opzioni: una è interna e porta al nome di Alessandro Agostini, ex giocatore rossoblù e oggi allenatore della Primavera (che oggi ha perso con la Roma per 2-1 ma che in campionato è al 4° posto). Presto, l'ipotesi Agostini potrebbe essere approfondita. L'altra pista porta invece a Walter Zenga, che è già stato sulla panchina del Cagliari dal marzo 2020 all'agosto 2020. Al momento, non ci sono stati contatti diretti tra le parti, ma l'ipotesi Zenga resta comunque viva".