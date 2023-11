Ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato da Castel Volturno l'inviato Francesco Modugno:

"Domani riprenderanno gli allenamenti al Konami Training Center, sebbene qualcuno stamattina si sia visto: Olivera e Mario Rui per effettuare le terapie e Mazzarri, fortemente influenzato. Il tecnico era presente, un segnale forte il suo. Sabato Mazzarri non parlerà in conferenza stampa, era già previsto”.