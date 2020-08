Ultime notizie mercato Napoli - Dopo essere stato riammesso alla Champions League, il Manchester City adesso punta in alto, forte della permanenza di Pep Guardiola e di tutti i big, a meno di clamorose sorprese. I Citizens saranno proababilmente protagonisti dell'ennesima campagna acquisti faraonica e per questo, stando a quanto riportato da Sky Sports, avrebbero puntato i fari in Italia. Nel mirino, infatti, ci sarebbero finiti Kalidou Koulibaly e Lautaro Martinez dell'Inter.

