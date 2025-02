Caso Lookman-Gasperini, si aprono scenari incredibili che riguardano la lite a distanza che c'è stata tra le parti dopo le forti dichiarazioni dell'allenatore sul rigore sbagliato del proprio campione. Come rivelato da Sky Sport, per giovedì è previsto un confronto tra i due, alla presenza della dirigenza con entrambi i Percassi presenti per cercare di trovare la soluzione. In estate però, con un contratto in scadenza nel 2026, Lookman sembra destinato all'addio.