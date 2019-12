Sky, le ultime di formazione: Lozano titolare, probabile staffetta Milik-Llorente [GRAFICO]

Massimo Ugolini, collega di Sky Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla probabile formazione che Ancelotti schiererà questa sera contro il Genk:

"Il Napoli dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2. La buona notizia è il recupero di Allan che torna titolare. Lozano è sempre partito titolare in Champions e anche per scaramanzia lo rivedremo dal primo minuto accanto a Milik che potrebbe fare staffetta con Llorente. Per quanto riguarda Mertens e Insigne, abbiamo visto quanto le caratteristiche fisiche dei primi due è al momento indispensabile".