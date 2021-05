Ultime notizie calcio mercato - Continua senza soluzione di continuità il valzer degli allenatori. La Lazio, dopo l'addio a Simone Inzaghi a dir poco inaspettato, si sta guardando attorno e nelle ultime ore, stando a quanto raccontato da Sky Sport, avrebbe contattato anche Vincenzo Italiano, attualmente allo Spezia e seguito in passato anche dal Napoli. In tal senso, per vedere come si evolverà questa soluzione, saranno decisive le prossime ore.