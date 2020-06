Sky lancia l’audio virtuale tifosi nelle singole gare di serie A: ecco come accedere alla novità

Serie A - Audio virtuale tifosi anche in Serie A per Sky. C’è infatti la possibilità di guardare le partite sentendo meno l’assenza dei tifosi, quantomeno a livello audio. Per le gare sui singoli canali (non quindi su Diretta Gol) Sky offre infatti la possibilità di guardare la sfida con effetti sonori da stadio registrati, per mascherare l’assenza di pubblico negli impianti. Per attivare lo “Sky Virtual Audio”, bisogna selezionare l’opzione “audio originale” con il proprio telecomando per vivere la partita col suono del pubblico dello stadio pieno. «Prova lo “Sky Virtual Audio”: seleziona l’opzione “audio originale” con il tuo telecomando e vivi la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno», è il messaggio che passa in sovraimpressione che passa durante la partita