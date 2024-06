Sky - È la settimana di Conte al Napoli, ADL lo attende a Roma: ecco quando arriverà per la firma

Ultime notizie SSC Napoli - "Il countdown è partito", scrive Sky Sport: "La settimana di Antonio Conte. I giorni della firma, 24/48 ore al massimo per sancire ufficialmente l’unione".

Ecco quanto raccontato da Massimo Ugolini a Sky Sport 24:

"Cresce l’attesa in città, sale l’entusiasmo a Napoli mentre l’allenatore in pectore è tornato a Torino dopo una breve vacanza. Il presidente De Laurentiis a Roma, dove verrà ratificato l’accordo per i prossimi tre anni. Napoli è pronta ad accogliere l’uomo che dovrà rilanciare il club dopo una stagione fallimentare.

Idee chiare, a cominciare dal mercato. Kvaratskhelia e Di Lorenzo intoccabili. Due situazioni da gestire con grande attenzione ma che rappresenteranno la base dalla quale ripartire. La cessione di Osimhen il sacrifico che Conte è pronto ad accettare per ricostruire il Napoli con i milioni della clausola. Una programmazione già avviata con il direttore sportivo Manna. Neanche per Benitez e Ancelotti si era registrato un entusiasmo così coinvolgente. L’uomo giusto per riaccendere la piazza dopo le delusioni degli ultimi mesi. Manca solo la firma, d’accordo, ma è come se Conte fosse già arrivato in città. L’uomo giusto, nel posto giusto".