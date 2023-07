La Lazio con la prossima partenza di Milinkovic-Savic, verso l'Al-Hilal, cerca un sostituto e Zielinski potrebbe essere un’opportunità.

Piotr Zielinski

La Lazio pensa a Politano e Zielinski

Come riporta Sky, il polacco ha già lavorato con Sarri, bisogna vedere, però, se ci sono i margini per una trattativa. Il club biancoceleste cerca anche alternative in attacco come Grifo del Friburgo, Politano del Napoli e Lukebakio dell’Hertha Berlino.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli