Ultime notizie calcio Napoli - Giornata di riposo per il Napoli dopo la disastrosa partita di Granada ma, nonostante ciò, stando a quanto riportato da Sky Sport sono comunque attesi in quel di Castel Volturno Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam. I due, infatti, dopo essere guariti dal Coronavirus, si sottoporranno ai test fisici per ottenere l'idoneità sportiva. In caso di esito positivo di questi controlli, i due poi torneranno regolarmente a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso.

Koulibaly Napoli