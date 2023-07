Sembrava essere stato trovato l'accordo tra Cannavaro e il Karagumruk invece la trattativa per portare l'allenatore italiano in Turchia è saltata, come riporta Gianluca Di Marzio.

Fabio Cannavaro

Cannavaro-Karagumruk, trattativa saltata

Il club turco non ha trovato l'accordo totale con l'ex Campione del Mondo per quanto riguarda la composizione dello staff.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli