Sky - Juventus, ancora lavoro a parte per Higuain, Chiellini e Ramsey

Ultimissime calcio Napoli - Problemi di formazione per la Juventus. Ancora oggi, infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, hanno lavorato a parte Gonzalo Higuain, Giorgio Chiellini ed Aaron Ramsey. I tre calciatori non hanno particolari problemi ma percepiscono dei piccoli fastidi e per questo hanno deciso di non forzare la mano per ora in una fase come questa delicata per quanto riguarda la gestione delle energie e della condizione atletica. Restano in dubbio, quindi, per la finale di mercoledì di Coppa Italia contro il Napoli.