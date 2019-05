Maurizio Sarri è il primo nome per la panchina della Juventus. Secondo Sky Sport, il destino del tecnico toscano è affidato alle mani di Fali Ramadani: l'agente, che un anno fa fu determinante per il suo passaggio al Chelsea, si incontrerà tra stasera e domani con la proprietà dei londinesi per capire come liberare l'ex mister del Napoli dal contratto che lo lega ai Blues ancora per due anni. Il piano B resta Simone Inzaghi.