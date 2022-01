Sky - Inter, pronto il ricorso per la gara con il Bologna dopo il mancato 0-3 a tavolino

Serie A - L’Inter è pronta a presentare ricorso per la decisione del Giudice Sportivo sulla gara non disputata contro il Bologna. Lo riporta Sky Sport. “In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022, delibera di NON applicare alla Soc. Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”, spiega il Giudice Sportivo nel comunicato. Niente 0-3 a tavolino, quindi, ma la gara si dovrà disputare. Il club nerazzurro, così, è intenzionato a impugnare la decisione, in quanto, spiega Sky Sport, non ha potuto visionare i fascicoli e le carte del processo. La volontà è quella di presentare ricorso anche per capire perché questa decisione sia stata diversa rispetto ad altri casi simili, come in Udinese-Salernitana di questo campionato o in Juventus-Napoli della passata stagione, in cui è arrivato il 3-0 a tavolino da parte del Giudice Sportivo (nel caso di Juventus-Napoli, la decisione era stata poi ribaltata dal Collegio di Garanzia del Coni).