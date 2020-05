Sky - Iniziati tamponi a domicilio per i giocatori del Napoli, giovedì seconda tornata: ecco quando è previsto il ritorno a Castel Volturno

Ultime Napoli calcio. La società azzurra è al lavoro per la ripresa delle attività: si inizierà con i tamponi per tutti i tesserati azzurri, prima di dare il via libera al ritorno in campo in quel di Castel Volturno. Ecco le ultime dalla redazione di Sky Sport:

Allenamenti SSC Napoli, le ultime su tamponi e ripresa

Come da disposizioni della regione Campania, tutti i tesserati del Napoli coinvolti negli allenamenti individuali stanno sottoponendosi al tampone direttamente presso il proprio domicilio. Giovedì prevista la seconda tornata dei tamponi, nel weekend si dovrebbe tornare in campo a Castel Volturno