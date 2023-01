Sky - Incontro Viminale-FIGC-Serie A, si va verso questa decisione per i tifosi di Napoli e Roma

Ultime notizie Serie A - Paolo Assogna, inviato di Sky Sport a Roma, per seguire l'incontro al Viminale con FIGC e Serie A:

"Sono stati analizzati i dati, senza badare alla parte emotiva delle brutte immagini: negli ultimi quattro anni, gli episodi di violenza e razzismo sono clamorosamente diminuiti. Per questo non è venuta fuori nessuna novità normativa: le leggi vigenti adesso sono reputate abbastanza, per contrastare razzismo e violenza nel calcio. Il Ministro si è detto pronto a vietare le trasferte 'mirate', sulla base delle osservazioni dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive. Poi il Prefetto Piantedosi si è rivolto ai club, quindi alla Lega Serie A presente nella persona di Casini, chiedendo maggiori investimenti sulle tecnologie: più telecamere negli stadi".