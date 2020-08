Sky - Incontro tra De Laurentiis e Gattuso, discorso rinnovo rinviato. Stasera si ritroveranno a cena

Ultime notizie mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha fatto il punto sul summit di Capri che ha visto protagonisti Aurelio De Laurentiis, suo figlio Edo, Cristiano Giuntoli e Gennaro Gattuso. Tema dell'incontro: il contratto dell'allenatore. Ebbene, stando a quanto raccolto dall'esperto di mercato dell'emittente satellitare la decisione presa dalle parti è quella di rinviare il discorso relativo al rinnovo. E' stato fatto un punto, poi, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi di mercato. Stasera si ritroveranno tutti a cena ma non per discutere del prolungamento contrattuale. Non ci sono state frizioni e l'intenzione comune è non essere vincolati da contratti lunghi e quindi aggiornarsi nelle prossime settimane.