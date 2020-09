Sky - Impatto positivo di James Rodriguez con l'Everton: ha creato 5 occasioni da gol contro il Tottenham

Ultime calcio - Ancelotti lo aveva richiesto con insistenza a De Laurentiis per il suo Napoli, l'ha ottenuto per il suo Everton: James Rodriguez si è reso protagonista della vittoria contro il Tottenham per 1-0. La sua prestazione è stata caratterizzata dalla creazione di ben 5 occasioni da gol.

Ancelotti-James Rodriguez

James Rodríguez contro il Tottenham ha messo insieme 89 minuti, 5 occasioni create con passaggi chiave, vinto 5 duelli su 7, completato 47 su 56 passaggi, 11 su 12 lanci lunghi, 2 su 2 dribbling e 4 intercetti.