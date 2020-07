Sky - Il Napoli che verrà: Koulibaly out, Under, Osimhen ed altre due pedine dentro! Ecco come potrebbe giocare la squadra di Gattuso l'anno prossimo [GRAFICO]

Ultime notizie calcio Napoli - La redazione di Sky Sport ha realizzato un grafico relativo all'undici con il quale il Napoli potrebbe presentarsi ai nastri di partenza nella prossima stagione. Dando per certi gli affari già ufficializzati di Petagna e Rrahmani, potrebbero essere davvero tante le novità. A partire, per ovvie ragioni, da Victor Osimhen, bomber del Lille ed obiettivo numero uno degli azzurri, senza ovviamente dimenticare Cengiz Under della Roma. In mezzo al campo potrebbe arrivare Szoboszlai del Salisburgo, mentre fa male al cuore dei tifosi partenopei notare l'assenza di Kalidou Koulibaly nel cuore della linea difensiva, rimpiazzato da Gabriel Magalhães.

Victor Osimhen Napoli