Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore e sta valutando diversi profili sul mercato.

Aurelio De Laurentiis

Il Napoli cerca un difensore centrale

Secondo Sky Sport, il club azzurro si sta prendendo il tempo necessario per inserire il tassello giusto. Tra i difensori presenti in rosa, Leo Ostigard sembra il centrale che potrebbe partire per far spazio al nuovo innesto.

