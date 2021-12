Sky - Giampaolo in pole per prendere il posto di Thiago Motta allo Spezia

Serie A - Gianluca Di Marzio scrive su TMW:

"Thiago Motta sembra avere le ore contate sulla panchina dello Spezia. Il rapporto con il ds del club ligure, Pecini, è ai minimi termini e la società aveva manifestato la volontà di cambiare già nelle settimane scorse, imputando a Thiago Motta un feeling perso con la squadra strada facendo. La vittoria di Napoli non sembra aver cambiato le sorti di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia: l’ex Genoa rimane quindi in partenza e la separazione è sempre molto vicina. Come sostituto, il ds Pecini sta già discutendo con Marco Giampaolo. L’ex allenatore, tra le altre, di Sampdoria, Milan e Torino, sta valutando la proposta dello Spezia e dopo aver ascoltato le intenzioni della società prenderà una decisione in merito: Giampaolo, con Pecini, ha già lavorato ai tempi della Sampdoria e questo potrebbe facilitare il raggiungimento di un accordo nelle prossime ore. Una decisione definitiva è comunque attesa intorno al 26/27 dicembre”.