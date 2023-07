Sky - Garcia impressionato da Spavone: bloccato il trasferimento

A Rudi Garcia i giovani gioielli piacciono, da vent’anni prova a lanciarli nel calcio che conta. Nella Primavera in difficoltà dello scorso anno, tra le poche luci dell’anno c’era quella di Alessandro Spavone, il classe 2004 che era già nel mirino dei club inglesi nelle passate stagioni.

Alessandro Spavone

Garcia ferma la partenza di Spavone

Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, ha impressionato Garcia: sembrava tutto fatto per il suo passaggio in prestito altrove, ma per l’allenatore francese non c’è da affrettare i tempi. Cesena in Serie C, ma anche Como e Cittadella in Serie B. C’era solo da scegliere la destinazione, ma per Garcia si può attendere: l’allenatore francese ha chiesto alla società di trattenere il calciatore ancora un po’, per provarlo e visionarlo ancora.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli