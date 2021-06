SKY - Frizioni tra la Fiorentina e Gattuso: c'è il rischio divorzio, la situazione

Ultime calcio - Lo scorso 25 maggio è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Fiorentina ma adesso tra le parti si registra qualche frizione. E la storia tra Gattuso e il club viola potrebbe finire dopo nemmeno un mese. Problematiche nate dalle valutazioni di mercato fatte dal club relative ai giocatori proposti di Jorge Mendes (che è anche il rappresentante di Gattuso). La Fiorentina, infatti, preferirebbe fare investimenti più contenuti rispetto a profili come quello di Sergio Oliveira del Porto. Adesso sarà da capire se queste frizioni si potranno ricucire, in modo che Gattuso possa continuare il suo lavoro a Firenze. Tuttavia sono in corso valutazioni attente sul futuro, ed ora è anche lo stesso allenatore che riflette e valuta il da farsi.