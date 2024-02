Sky - Formazione Napoli-Genoa, chance per Traorè dal 1'! C'è un possibile ballottaggio per Mazzarri

Ultime notizie Napoli - Probabili formazioni Sky Sport in vista di Napoli-Genoa, pronta una chance per il nuovo acquisto in vista della prossima partita di Serie A.

Formazione Napoli Genoa, le ultime

Novità di formazione in casa Napoli, come raccontate dai colleghi di Sky Sport.

Secondo quanto raccontato da Sky Sport 24, l'attaccante nigeriano Victor Osimhen arriverà domani all'aeroporto di Capodichino alle 8, sarà comprensibilmente stanco dopo le sette partite della Coppa d'Africa ed i problemi addominali accusati. Dovesse stare bene, potrebbe fare capolino contro il Genoa oppure direttamente contro il Barcellona in Champions League.

Per quanto riguarda lo schieramento tattico, si dovrebbe andare verso la linea a 4 con un possibile ballottaggio in porta tra Alex Meret e Pierluigi Gollini. A centrocampo, invece, potrebbe debuttare l'ultimo arrivato Hamed Junior Traorè, mentre Piotr Zielinski è sempre più ai margini.