Notizie Calcio - Il terremoto in casa Juventus dovrebbe limitarsi solo all'esonero di Maurizio Sarri, senza andare oltre con possibili conseguenze anche per la dirigenza. Come infatti riferisce SkySport, non dovrebbero esserci ribaltoni nella società bianconera. Per quanto riguarda il tecnico, invece, è già tutto deciso e definito anche i giocatori sono stati informati del cambio. Nei prossimi giorni si scoprirà chi sarà il nuovo allenatore bianconero.