Sky - Empoli-Napoli, le probabili scelte di Spalletti: out anche Zanoli, Lozano dal 1'

Il Napoli scenderà in campo contro l'Empoli domenica alle ore 15:00. Dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina e il pareggio arrivato all'ultimo minuto contro la Roma, il Napoli ha l'occasione di ripartire con la gara del "Castellani". Non saranno della partita Kalidou Koulibaly, squalificato per somma di ammonizioni, e Stanislav Lobotka. COme riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito:

Spalletti sceglie ancora il 4-3-3. In porta torna titolare Ospina. Malcuit giocherà sulla destra al posto di Zanoli, con Mario Rui a sinistra. I difensori centrali saranno Rrahmani e Juan Jesus che va a sostituire Koulibaly. A centrocampo confermati Zambo Anguissa e Fabian Ruiz, al fianco di Demme. L'attacco rimane invariato rispetto alla partita contro la Roma: Lozano a destra, Insigne a sinistra e Osimhen punta centrale.

La probabile formazione del Napoli