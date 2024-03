Sky - Ecco quando rientrano tutti i Nazionali: le ultime sulle condizioni di Osimhen per Napoli-Atalanta

Notizie Napoli calcio. Sabato santo andrà in scena Napoli-Atalanta al Maradona, una gara cruciale per la rincorsa Champions degli azzurri.

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha riportato gli ultimi aggiornamenti in casa Napoli:

«Ripresa degli allenamenti oggi alle 15. Settimana importante perché apre la ripresa del campionato, mancano ancora nove partite per inseguire il quinto posto. Sono 10 i nazionali assenti per ora più Calzona. Tra circa 48 ore rientreranno tutti. Per Sabato si prevede il sold out al Maradona contro l’Atalanta. Serviranno i tre punti per accarezzare l’idea di tornare in Champions, tra l’altro una sfida contro una diretta concorrente. Ci sarà Osimhen. Ha una condizione fisica non ancora ottimale, sta seguendo un programma personalizzato dopo la Coppa d’Africa. Non ha risposto alla convocazione della Nigeria e Calzona ritroverà un giocatore rivitalizzato per affrontare il rush finale. All’Atalanta ha segnato il suo primo gol in Serie A».