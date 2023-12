Il Napoli ha fatto una prima offerta di 1,5 milioni di euro per Pasquale Mazzocchi, ma in questo momento c’è parecchia distanza tra le parti perchè la Salernitana chiede 4 milioni.

Mazzocchi

Distanza tra Salernitana e Napoli per Mazzocchi

Nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo in tempi relativamente brevi, l’alternativa è rappresentata da Davide Faraoni del Verona. Le condizioni sono favorevoli e più vantaggiose rispetto a quelle per Mazzocchi. Lo rifersce Sky Sport.

