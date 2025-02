Sky - Dieta rigorosa per Okafor e lavoro personalizzato: vuole prendersi il Napoli

Napoli . Arrivano aggiornamenti che riguardano la situazione di Okafor appena arrivato al Napoli e con la voglia di prendersi e sfruttare al massimo quest'occasione con mister Antonio Conte. Come riportato da Sky Sport, Okafor si è dedicato a un lavoro specifico, personalizzato. È stato sottoposto a una dieta rigorosa per ritornare in condizione.