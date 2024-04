Sky - De Laurentiis vuole mandare il Napoli in ritiro da domani, ma non tutti sono d'accordo!

Notizie Napoli calcio. La sconfitta contro l'Empoli ha scosso ancora di più l'ambiente Napoli, protagonista fin qui di una stagione calcistica da dimenticare.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il patron De Laurentiis vorrebbe mandare la squadra in ritiro a partire da domani, ma non tutti sembrano essere d'accordo:

«L’intenzione è di mandare la squadra in ritiro da domani, ma non tutti sono d’accordo. Sarebbe il secondo ritiro stagionale, dopo il primo con Mazzarri dopo la sconfitta con il Torino. Un ritiro che non fu molto costruttivo considerando che il Napoli non riesce ad emergere dalla palude in cui si è impantanato qualche mese fa. Ieri la decima sconfitta in campionato, la media punti con Calzona si abbassa. La migliore resta quella di Garcia, esonerato proprio dopo la sconfitta con l’Empoli. Il Napoli non riesce dal punto di vista anche mentale a dare l’impulso giusto per chiudere dignitosamente la stagione. Ieri abbiamo visto la contestazione dei tifosi contro proprietà e giocatori. C’è un grandissimo punto interrogativo sulla guida tecnica. Per quel che riguarda il ritiro non è stata presa ancora nessuna decisione, ma l’intenzione del presidente è quella di mandarli in ritiro già da domani».