Sky - De Laurentiis piomba a Castel Volturno, incontro con i Coppola per definire il futuro del centro sportivo: i dettagli

Notizie Napoli - Il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno dopo il pareggio per 1-1 contro l'Udinese. Gli azzurri di Antonio Conte si sono ritrovati questa mattina al centro sportivo per tornare subito in campo e pensare alla trasferta di Roma contro la Lazio dopo i due pareggi consecutivi contro Roma e Udinese. Defaticante per chi ha giocato ieri, allenamento più intenso per chi invece non è sceso in campo. I colleghi di Sky Sport con Massimo Ugolini rivelano che il presidente De Laurentiis ha fatto visita questa mattina al centro sportivo con un intento ben preciso:

"Da quello che ci risulta non c’è stata nessuna conversazione tra Conte e De Laurentiis. Il patron è arrivato al centro sportivo alle 10:50 circa e ha incontrato i proprietari del centro sportivo (la famiglia Coppola ndr.). Sappiamo che c’è una data di scadenza per la permanenza del Napoli qui a Castel Volturno, ovvero il 2026.



Si è parlato del futuro centro sportivo, il presidente sta lavorando per trovare una nuova casa per il Napoli. Chissà che non possa essere confermata questa attuale. Il presidente è arrivato mentre la squadra stava facendo una seduta in sala video. Dopo un po’ De Laurentiis se n’è andato, mentre è rimasto in sede l’amministratore delegato Andrea Chiavelli".