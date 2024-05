Sky - De Laurentiis ha dato il via libera per Conte: Manna sta chiudendo l'accordo

Napoli - La redazione di Sky Sport ha dato degli importanti aggiornamenti sulla trattativa in corso tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte:

"I contatti fra le parti sono ripresi in maniera forte verso la fine della scorsa settimana: Conte è sempre stata una prima scelta del Napoli e ora che il presidente ha dato il suo via libera per chiudere, fra oggi e domani andrà in scena un nuovo (e forse decisivo) incontro tra l’allenatore e il nuovo direttore sportivo del Napoli Manna (che in questi giorni ha svolto un preziosissimo lavoro nell’avvicinare le posizioni di De Laurentiis e Conte).

Si cerca l’intesa definitiva e c’è ottimismo e volontà di chiudere da entrambe le parti. La proposta sul tavolo è quella di un contratto triennale a circa 8 milioni di euro l'anno (6 circa di parte fissa e 2 di bonus). Nel momento in cui si dovesse raggiungerà l'intesa, poi partirà la macchina contrattuale che richiederà come al solito un po' di tempo".