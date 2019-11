Ultime Calcio Napoli - Secondo quanto racconta Sky, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di fermarsi nei confronti della squadra. il patron lunedì invierà le raccomandate alla squadra per certificare la multa alla squadra per l’ammutinamento della notte del 5 novembre. Non solo però: il patron pare convinto ad avviare anche un procedimento con rito ordinario in tribunale civile per danni d’immagine. Si parla di un contenzioso tra i sette e gli otto milioni di euro.