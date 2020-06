Sky - De Laurentiis a Castel Volturno per due ore: gli ultimi ad andare via son stati Callejon, Meret, Mertens e Zielinski. I dettagli dell'incontro

Giornata importante per il Napoli: a Castel Volturno c'è stato il blitz del presidente Aurelio De Laurentiis, dopo ben 96 giorni dalla sua ultima visita. L'incontro è durato ben due ore, dalle 11.40 alle 13. 40. L'arrivo è stato blindatissimo, col presidente c'era anche l'amministratore Andrea Chiavelli. Il presidente - come raccontato dalla redazione di Sky Sport - ha stretto la mano un po' a tutti i calciatori, per come si sono comportati in questo periodo, caricandoli in vista della Coppa Italia. Inoltre, il patron, potrebbe essersi trattenuto anche con qualche giocatore: gli ultimi ad uscire da Castel Volturno sono stati Dries Mertens e Piotr Zielinski che stanno sistemando gli ultimi dettagli del rinnovo, poi Josè Callejon sul quale non c'è grande ottimismo e infine Alex Meret che potrebbe essere protagonista di scenari di mercato.

Come riferisce la redazione di Sky Sport, si sono affrontate questioni prioritarie come quella relativa agli stipendi: il Napoli non aveva un piano tagli, l'idea di De Laurentiis sulla faccenda è chiara e c'è voglia di normalizzare il tutto.