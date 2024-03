Sky - De Laurentiis a Castel Volturno: ha salutato la squadra prima di dedicarsi al discorso stadio e centro sportivo

Francesco Modugno ai microfoni di Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti in casa Napoli:

"De Laurentiis si trova a Castel Volturno, ha salutato la squadra e poi si è dedicato alle sue attività legate alle questione stadio e futuro centro sportivo. Domani gli azzurri svolgeranno la rifinitura. La squadra, come accade da un po' di tempo a questa parte,non farà ritiro questa sera. Per quanto riguarda le scelte di Calzona, Juan Jesus e Ostigard sono favoriti per comporre la parte centrale della difesa".