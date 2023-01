Sky - Cremonese, per ora niente esonero per Alvini. Ma restano 4 nomi sullo sfondo

Notizie Calcio - Niente esonero per Massimiliano Alvini. Almeno non per ora. Come infatti riporta SkySport, dopo ore di attente riflessioni, il tecnico resiste sulla panchina della Cremonese anche se sarà decisiva col Monza. Tuttavia resta in bilico la posizione del tecnico e in caso di passo falso si rimetterebbe tutto in discussione. In caso di ribaltone, pronti due nomi per subentrare: Davide Ballardini - primo nome - e Roberto D’Aversa subito dopo. Più defilati sullo sfondo Giuseppe Iachini e Leonardo Semplici.