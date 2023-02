Sky - Cremonese, Ballardini perde un titolarissimo per il Napoli: le ultime

Ci sono cattive notizie per Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, in vista della sfida del Maradona di domenica sera.

Okereke

Okereke assente con il Napoli

Per una microlesione all'adduttore, Okereke resterà fuori per almeno un paio di settimane. Oltre al suo bomber, la Cremonese deve far fronte agli infortuni di Lochoshvili e Quagliata, che hanno svolto l'allenamento a parte. Quasi impossibile appare il recupero di Okereke per la trasferta di Napoli, mentre la Cremonese spera di recuperare Acella, Benassi e Buonaiuto, come riferisce Sky Sport.

