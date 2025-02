Sky - Conte cambia idea sull'allenamento di oggi: la ricostruzione

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport da Castel Volturno per fare il punto della situazione all'indomani di Napoli-Udinese 1-1:

"Allenamento mattutino per il Napoli all'indomani di Napoli-Udinese. La squadra ha svolto una sessione di analisi in sala video, poi defaticante per chi ha giocato ieri e allenamento più intenso per chi non era sceso in campo. I giocatori dopo la seduta mattutina se ne sono andati, non ci sarà la doppia seduta d’allenamento come era stato paventato inizialmente".