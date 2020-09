Sky, confermata dal TAR la multa da 7 milioni inflitta dall'Antitrust

Ultime notizie calcio - Confermata la multa a Sky per il pacchetto calcio. Ecco quanto si legge in tal senso sul portale "Calcio&Finanza":

"È confermata la multa da 7 milioni di euro inflitta dall’Antitrust nel febbraio 2019 a Sky Italia per mancate informazioni in merito al contenuto del pacchetto Calcio per la stagione 2018-2019; condotte commesse in relazione e in conseguenza dell’assegnazione dei diritti tv per il campionato di Calcio di Serie A per il triennio 2018-2021. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall’emittente televisiva".?