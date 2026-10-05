Rientro McTominay, Sky conferma: mercoledì esame decisivo, la situazione

"Gli azzurri riprendono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20:45 al Maradona contro il Frosinone. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione ed esercitazione in fase di possesso. A seguire partitina e lavoro aerobico.

Marianucci si è allenato in gruppo. Giovane, Meret e Spinazzola hanno svolto metà della sessione con la squadra e lavoro personalizzato in campo. Per Alisson, Anguissa e McTominay personalizzato in palestra e in campo".