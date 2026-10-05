Rientro McTominay, Sky conferma: mercoledì esame decisivo, la situazione
Ultimissime McTominay: mercoledì giornata decisiva per il rientro
"Gli azzurri riprendono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20:45 al Maradona contro il Frosinone. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione ed esercitazione in fase di possesso. A seguire partitina e lavoro aerobico.
Marianucci si è allenato in gruppo. Giovane, Meret e Spinazzola hanno svolto metà della sessione con la squadra e lavoro personalizzato in campo. Per Alisson, Anguissa e McTominay personalizzato in palestra e in campo".
È quanto si apprende dal report ufficiale della SSC Napoli in vista della ripresa di campionato al termine di questa lunga sosta.
Rientro McTominay: mercoledì esame decisivo
Intanto per quanto riguarda McTominay nello specifico, trapela un cauto ottimismo a Castel Volturno dopo l'intervento di ablazione sostenuto a settembre per correggere una lieve aritmia benigna.
Come conferma SkySport, lo snodo cruciale per la stagione del centrocampista è fissato per la giornata di mercoledì 7 ottobre: in questa data lo scozzese si sottoporrà agli esami medici di rito e da questi dipenderà l'idoneità agonistica indispensabile per tornare a disputare gare ufficiali.
In caso di fumata bianca, lo scozzese otterrà il via libera per reinserirsi immediatamente nelle sedute collettive sotto la guida di Massimiliano Allegri.
A quel punto la palla passerà allo staff tecnico bianconero che si pronuncerà su una possibile convocazione per Napoli-Frosinone di sabato sera.