Sky - Caso scommesse, Tonali ha lasciato da poco la Procura di Torino: più di due ore di audizione

Ultime notizie calcio - Se per Nicolò Fagioli in seguito al patteggiamento è arrivato anche il comunicato della FIGC (che ufficializza la squalifica di 12 mesi - di 5 commutati in prescrizioni alternative), la posizione di Sandro Tonali ancora deve essere chiarita. E quest'oggi il calciatore del Newcastle, ed ex Milan, era a Torino.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è finita da poco l'audizione presso la procura di Torino del calciatore del Newcastle che figura tra gli indagati nell'inchiesta sulle scommesse sportive su piattaforme non autorizzate:

"L'ex Milan - interrogato dalla pm Emanuele Pedrotta - ha lasciato a bordo di un van nero il palazzo di giustizia di Torino, dove era arrivato attorno alle ore 16. Un'audizione durata poco più di due ore. Con il giocatore c'erano il suo legale e gli investigatori della squadra mobile di Torino".